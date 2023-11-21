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Политика ,  
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Путин обвинил Запад в использовании идеи прав человека для доминирования

Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Страны Запада использовали доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в сфере защиты прав человека в мире накопились кризисные противоречия.

«Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», — говорится в приветствии президента участникам конференции по поводу 75-летней годовщины подписания Всеобщей декларации прав человека.

По словам Путина, на всем протяжении конфликта в Донбассе и Новороссии международные правозащитные институты не смогли решить стоящие перед ними задачи и показали свою ангажированность.

Россия не смогла переизбраться в Совет по правам человека ООН
Политика
Зад заседаний Совета ООН по правам человека

Россия досрочно прекратила свои полномочия члена Совета по правам человека ООН в апреле прошлого года. Постпред страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов объяснил такое решение тем, что современный СПЧ монополизирован одной группой государств, которая «не брезгует использовать его в своих конъюнктурных целях».

В минувшем октябре Россия попыталась вернуться в СПЧ ООН, но не смогла набрать на Генеральной Ассамблее необходимое число голосов. За нее проголосовали 83 из 191 страны при необходимом минимуме 97 голосов.

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Из Совета Европы Россия вышла также в прошлом году. После начала военной операции на Украине Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров. В ответ та прекратила членство в организации.

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Владимир Путин права человека доктрина суверенитет
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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