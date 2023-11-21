Путин обвинил Запад в использовании идеи прав человека для доминирования
Страны Запада использовали доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, в сфере защиты прав человека в мире накопились кризисные противоречия.
«Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», — говорится в приветствии президента участникам конференции по поводу 75-летней годовщины подписания Всеобщей декларации прав человека.
По словам Путина, на всем протяжении конфликта в Донбассе и Новороссии международные правозащитные институты не смогли решить стоящие перед ними задачи и показали свою ангажированность.
Россия досрочно прекратила свои полномочия члена Совета по правам человека ООН в апреле прошлого года. Постпред страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов объяснил такое решение тем, что современный СПЧ монополизирован одной группой государств, которая «не брезгует использовать его в своих конъюнктурных целях».
В минувшем октябре Россия попыталась вернуться в СПЧ ООН, но не смогла набрать на Генеральной Ассамблее необходимое число голосов. За нее проголосовали 83 из 191 страны при необходимом минимуме 97 голосов.
Из Совета Европы Россия вышла также в прошлом году. После начала военной операции на Украине Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров. В ответ та прекратила членство в организации.
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