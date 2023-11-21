Гутерриш не увидел в протекторате ООН постконфликтное будущее Газы

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Установление протектората ООН над сектором Газа по окончании войны не может считаться решением конфликта и вариантом управления анклавом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я не думаю, что протекторат ООН в секторе Газа является решением», — заявил Гутерриш (цитата по AFP). По его словам, для решение конфликта нужен многосторонний подход, при котором США выступят «главным гарантом» безопасности Израиля, а арабские страны поддержат палестинцев.

По данным Bloomberg, Израиль в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и участии арабских государств.

Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, но в то же время подчеркивала, что продолжение правления ХАМАС там недопустимо. В ответ в группировке пообещали остаться в секторе Газа и заверили, что не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным.