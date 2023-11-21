Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Борис Писториус (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Визит не был анонсирован заранее, о его подготовке не сообщали.

Писториус прибыл в Киев утром вторника, 21 ноября, на поезде. По данным издания, у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым.

NTV.de со ссылкой на Минобороны Германии пишет, что своим визитом Писториус хочет подтвердить поддержку Украины. Главными темами переговоров станут военная помощь и обучение солдат.

Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность. В первый раз он посетил украинскую столицу в феврале 2023 года. С собой в качестве подарка он привез игрушечный танк Leopard 2 — такие Германия поставляет Украине.

Германия поставляет Украине вооружения с начала военной операции. Страна занимает второе место по объему помощи после США, за 2022 год Берлин поставил Киеву помощь на сумму более €12 млрд. Кроме того, в Германии военных ВСУ обучают управлению системой противовоздушной обороны Patriot, самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000, боевой машиной пехоты Marder, а также танками Leopard 1 и Leopard 2. Всего Германия до конца года планирует обучить на своей территории 10 тыс. украинских военнослужащих.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

