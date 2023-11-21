МЧС отчиталось об эвакуации шести россиян и двух палестинцев из Газы

Группа из восьми человек, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб МЧС России в городе. Шестеро эвакуированных являются гражданами России, еще двое — палестинцами.

Россияне и палестинцы пересекли границу анклава с Египтом через КПП «Рафах», где их встретили сотрудники ведомства. Все эвакуированные — члены двух семей. Вывезенных из сектора граждан России не было в списках на эвакуацию, однако ведомству удалось помочь им покинуть регион, добавили в оперштабе.

Россиян вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС, которые дежурят в Каире. Накануне в Москву прибыла пятая группа эвакуированных из анклава в составе 117 человек.

По информации МЧС, всего с начала эвакуации в Россию из сектора Газа доставили 525 человек. Заявки на эвакуацию из региона через КПП «Рафах» подали около 900 россиян, уточняли в ведомстве. Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал о 600 россиянах, подавших заявки, и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».