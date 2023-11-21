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Палестино-израильский конфликт ,  
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Президент Красного Креста встретилась в Катаре с лидером ХАМАС

Президент Красного Креста Мирьяна Сполярич встретилась в Катаре с лидером ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретилась с председателем политблюро палестинской группировки ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре, сообщает пресс-служба международной организации.

Отдельно Сполярич встретилась с представителями руководства страны, сказано в заявлении МККК. С ними и Ханией она обсудила «гуманитарные вопросы, связанные с вооруженным конфликтом в Израиле и секторе Газа». Также визит был направлен на улучшение соблюдения сторонами международного права.уточнили в организации.

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Фото:Mohammed Saber / EPA / ТАСС

Организация призвала к немедленному освобождению заложников. Там подчеркнули, что специалисты МККК не имеют к ним доступа. Организация настаивает, чтобы ее сотрудникам разрешили посещать заложников для оценки состояния их здоровья и доставки лекарств.

МККК не участвует в переговорах по освобождению захваченных ХАМАС заложников, однако готова содействовать этому как нейтральный посредник, добавили в организации. По данным израильской стороны, ХАМАС удерживает в плену более 200 человек.

Ранее глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург отмечал, что организация прорабатывает ситуацию с заложниками только после очередных раундов переговоров и только по просьбе сторон. Представители Красного Креста контактируют по этому вопросу и с ХАМАС, и с Израилем, говорил Al Arabiya директор регионального управления МККК по Ближнему и Среднему Востоку Фабрицио Карбони.

Теги
Красный Крест Катар ХАМАС Исмаил Хания
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