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Общество ,  
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Бастрыкин сообщил о росте числа отказов на запросы СК за рубежом

Бастрыкин сообщил о росте числа отказов на запросы СК за рубежом
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Количество отказов со стороны иностранных правоохранителей в исполнении российских запросов увеличилось, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления с лекцией в дипломатической академии МИД России.

По его словам, западные правоохранители начали откровенно уклоняться от выполнения обязательств в рамках международных договоров. Нарастающая «антироссийская риторика» отразилась и на диалоге с Интерполом, с которым ранее были налажены конструктивные отношения, отметил Бастрыкин.

В качестве положительного примера взаимодействия по правоохранительной линии с иностранными государствами глава СК России привел в пример сотрудничество с коллегами из Белоруссии, Вьетнама и КНР.

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Глава Национального центрального бюро Интерпола МВД Валерий Калачев в начале сентября заявил, что после начала военных действий на Украине некоторые государства, которых российские власти считают недружественными, начали обсуждать исключение России из Интерпола. На эту тему идут «закулисные дебаты», хотя устав международной организации не предусматривает процедуру исключения.

Глава НЦБ заявил, что на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывают давление. По его словам, несмотря на это, российская сторона сохранила уровень сотрудничества с иностранными партнерами: они взаимодействуют по вопросам международного розыска, борьбы с терроризмом, организованной преступности, наркотрафика, экономических преступлений и т.д.

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Теги
Следственный комитет Александр Бастрыкин Интерпол

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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