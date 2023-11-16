Основателя сети «Тануки» Орлова объявили в розыск
Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы МВД. Номер статьи в базе не указан.
По данным Shot, ему вменяют ч. 2, п. а, б ст. 165 УК «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой».
Александр Орлов — основатель и владелец Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ.
В августе Орлов продал доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки — Краснодар» и «Тануки — Нижний Новгород». Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб.
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