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Основателя сети «Тануки» Орлова объявили в розыск

Основатель сети «Тануки» Александр Орлов объявлен в розыск по уголовному делу
По данным Shot, его преследуют по статье о причинении особо крупном имущественном ущербе организованной группой
Александр Орлов
Александр Орлов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы МВД. Номер статьи в базе не указан.

По данным Shot, ему вменяют ч. 2, п. а, б ст. 165 УК «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой».

Александр Орлов — основатель и владелец Bulldozer Group, которая управляет несколькими десятками ресторанов в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ.

В августе Орлов продал доли в размере 33,3% в «Тануки», «Тануки — Краснодар» и «Тануки — Нижний Новгород». Их совокупная выручка за прошлый год составила 295 млн руб.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

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Виктория Громова Виктория Громова
Александр Орлов рестораторы федеральный розыск МВД уголовное дело
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