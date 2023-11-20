«Быть генераторами добра»: каким был Аман Тулеев
В возрасте 79 лет умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он занимал свой пост с 1997 по 2018 год. Тулеев — железнодорожник, начинал работу в Кузбассе на железной дороге. К 1990 году возглавлял Кемеровскую железную дорогу. В 1991 году был кандидатом в президенты России, позже — министром по делам СНГ. Впервые выставил кандидатуру на выборах главы региона в 1997 год, набрав 94% голосов.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами