«Быть генераторами добра»: каким был Аман Тулеев

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В возрасте 79 лет умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он занимал свой пост с 1997 по 2018 год. Тулеев — железнодорожник, начинал работу в Кузбассе на железной дороге. К 1990 году возглавлял Кемеровскую железную дорогу. В 1991 году был кандидатом в президенты России, позже — министром по делам СНГ. Впервые выставил кандидатуру на выборах главы региона в 1997 год, набрав 94% голосов.