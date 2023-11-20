Песков заявил о высокой оценке Путиным заслуг Тулеева
О планах президента России Владимира Путина лично проститься с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым пока не известно, но в ближайшее время он направит соболезнования его близким. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока деталей нет, но, безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения. И Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность руководителя регионом. В ближайшее время направит соболезнования», — сказал он.
Тулеев умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Прощание с экс-губернатором состоится 22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре имени Боброва в Кемеровской области.
Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев отмечал, что Тулеев в свое время сумел вывести регион из кризиса, а его жители считают его «истинно народным губернатором».
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в 2018 году он ушел в отставку.
В разные годы он возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, был министром российского правительства по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. Тулеев трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами