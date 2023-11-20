Песков заявил о высокой оценке Путиным заслуг Тулеева

Песков: деталей о планах Путина лично проститься с Тулеевым пока нет

У президента Путина и экс-главы Кемеровской области Тулеева были «прекрасные личные отношения», но деталей о планах главы государства посетить церемонию прощания с чиновником пока нет, заявил Песков

Аман Тулеев (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

О планах президента России Владимира Путина лично проститься с экс-главой Кемеровской области Аманом Тулеевым пока не известно, но в ближайшее время он направит соболезнования его близким. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока деталей нет, но, безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения. И Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность руководителя регионом. В ближайшее время направит соболезнования», — сказал он.

Тулеев умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Прощание с экс-губернатором состоится 22 ноября в 11:00 в Музыкальном театре имени Боброва в Кемеровской области.

Действующий глава Кузбасса Сергей Цивилев отмечал, что Тулеев в свое время сумел вывести регион из кризиса, а его жители считают его «истинно народным губернатором».

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в 2018 году он ушел в отставку.

В разные годы он возглавлял Законодательное собрание Кемеровской области, был министром российского правительства по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ. Тулеев трижды баллотировался на пост главы государства — в 1991, 1996 и 2000 годах.