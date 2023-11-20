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Более 120 тыс. иностранцев использовали электронную визу в Россию

МИД: более 120 тыс. иностранцев с августа использовали электронную визу в Россию
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

С 1 августа 2023 года более 120 тыс. иностранных граждан воспользовались электронной визой для поездки в Россию, сообщил консульский департамент российского МИДа в своем телеграм-канале.

В департаменте напомнили, что единая электронная виза (ЕЭВ) позволяет совершить в Россию краткосрочную поездку — продолжительностью до 16 дней. Визой могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств — членов Евросоюза.

Получение ЕЭВ не требует физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства, ее оформляют онлайн. «Ввиду удобства данного инструмента ожидаем дальнейший рост доли ЕЭВ в общем объеме виз, оформляемых для поездок с частными, туристическими, деловыми и иными краткосрочными целями», — добавили в МИДе.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В консульском департаменте также прокомментировали закрытие нескольких российских визовых центров во Франции. Там объяснили, что изначально центры открывали из-за большого количества желающих получить российские визы, но нынешние объемы работы в ряде государств ЕС позволяют принимать заявки напрямую через консульства. Работа визовых центров стала «попросту нерентабельной», отметили в департаменте.

О решении России закрыть визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге российское посольство во Франции сообщило 17 ноября. Они прекратят работу с 24 ноября.

Заявителям, которые хотят получить российскую визу, нужно будет обращаться в консульский отдел посольства России в Париже либо в консульства в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мере. Записаться на прием для подачи заявления на визу в посольство России во Франции можно только онлайн на сайте дипмиссии.

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Теги
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