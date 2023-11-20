Путин оценил вклад работников транспортной сферы в экономику России

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Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России назвал системообразующей роль транспортного комплекса в стране.

«Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России», — говорится в поздравлении в честь Дня работника транспорта, опубликованной на сайте президента.

Путин заявил, что миллионы работников всех звеньев отрасли — «хорошо знают свое дело» и «трудятся с полной отдачей».

Глава государства выразил мнение, что представители отрасли дальше смогут справиться с «задачами по модернизации инфраструктуры» и «интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны».

В августе российский президент назвал обновление парка общественного транспорта во всех регионах России системной задачей.



По его словам, регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. «Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность, машиностроителей и их смежников», — подчеркнул глава государства.



Эталоном системы общественного транспорта Путин назвал Москву. Президент отметил, что возможности столицы и регионов «мягко говоря» отличаются, но везде парк должен «не ветшать, а молодеть».