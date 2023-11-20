Под Новосибирском ветром сдуло «Газель», погибли два человека

Фото: МВД России по Новосибирской области

На трассе в Новосибирской области «Газель» выехала на встречку и столкнулась с маршруткой, сообщила пресс-служба новосибирского МВД. Причиной ДТП стал порыв бокового ветра, из-за которого водитель «Газели» не справился с управлением, рассказал ТАСС начальника ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. Водитель маршрутки погиб на месте, водитель «Газели» скончался в больнице.

19 ноября около 16:00 по местному времени (12:00 по мск) в Искитимском районе Новосибирской области водитель «Газель» ехала по трассе Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой, которая двигался по маршруту Заринск — Новосибирск. В результате автоаварии пассажир маршрутки скончался на месте. На момент аварии в салоне маршрутки находилось 14 пассажиров, двум из которых понадобилась медицинская помощь, рассказал начальник ГИБДД «Искитимский» Олег Носулин.

В Новосибирске шквалистый ветер поднялся еще ночью 19 ноября, его скорость доходила до 27 м/с с переходами в метель. Новосибирцы жаловались на повреждения машин упавшими деревьями. Деревья, ветки и сорванные крыши из-за ветра падали на линии электропередачи, что приводило к обрывам проводов. Несколько населенных пунктов в пригороде областного центра остались без света.