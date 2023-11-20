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Технологии и медиа ,  
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Верховный суд поддержал полный запрет для иностранцев владеть СМИ

Верховный суд поддержал запрет иностранцам участвовать в работе СМИ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд поддержал позицию Роскомнадзора о запрете любого иностранного участия в структуре владельцев СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд рассматривал дело газеты «Калининец», издававшейся в Свердловской области. Роскомнадзор выявил, что одним из соучредителей газеты «Калининец» является российское юридическое лицо с иностранным участием. «В состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении.

Согласно ст. 19.1 закона о СМИ, иностранное государство, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием не вправе выступать учредителем средства массовой информации. Также иностранное юридическое лицо не вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более 20% долей в уставном капитале СМИ.

«Судебная коллегия по административным делам Верховного суда <...> подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации», — приводит пресс-служба РКН решение суда по делу газеты «Калининец».

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В 2017 году в России вступили в силу поправки в закон «О СМИ», которые касаются ограничения иностранного участия в любых отечественных СМИ. Согласно закону, доля иностранного капитала в любых российских СМИ не может превышать 20%. Ранее иностранцы имели возможность владеть до 50% в российских СМИ, при этом старая версия закона не касалась печатных и интернет-изданий.

За год до этого СМИ обязали отчитываться об иностранном финансировании.

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С зимы 2020 года иноагентом могут признать и физическое лицо. Для этого нужно заниматься тем, что по закону подпадает под определение политической деятельности, и получать средства из-за рубежа.

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Теги
Верховный суд Роскомнадзор СМИ закон о СМИ компании с иностранным участием
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