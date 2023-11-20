В Петербурге подготовили более 1,7 тыс. коек для пациентов с COVID

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге развернули 1742 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, сообщает городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале. Свободный коечный фонд для больных коронавирусом и пневмонией в Петербурге составляет 22%.

«С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге начинает прием инфекционных больных корпус-трансформер больницы святителя Луки на 165 коек. Всего под COVID-19 и пневмонии в городе развернуто 1742 койки, из них свободны 22 процента», — говорится в сообщении. Осенью 2021 года в разгар пандемии в Петербурге число коек для больных COVID-19 превышало 7 тыс.

Открытие новых коек связано с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и пневмониями, сообщили РБК Петербург сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

17 ноября В Петербурге ввели масочный режим в медицинских организациях в целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Это означает, что все пациенты и врачи обязательно должны носить маски.

В России за неделю с 6 по 12 ноября заболеваемость COVID выросла на 22,8%, рост отмечен в 70 регионах. Инфицированных сейчас больше 41 тыс. человек, госпитализированы около 5,5 тыс. За минувшие сутки в Петербурге заразились 964 человека, 3 умерли.