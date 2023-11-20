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Турецкое судно с российским грузом на борту затонуло в Черном море

В Черном море затонуло турецкое судно с 12 членами экипажа на борту
Фото: Kafkametler
Фото: Kafkametler

Турецкое грузовое судно Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонуло в Черном море, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, передает Reuters.

Утром в воскресенье, 19 ноября, капитан Kafkametler доложил, что судно дрейфует к волнорезу у города Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе страны.

Глава турецкого МВД рассказал, что судно попало в шторм и затонуло после удара о волнорез. Властям пока не удалось связаться с экипажем, уточнил Ерликая.

Из-за шторма, который обрушился на регион в воскресенье, спасатели не смогли начать поиски судна. «Как только улучшатся неблагоприятные погодные условия, немедленно начнутся поисково-спасательные работы», — отметил министр.

Как передает турецкий телеканал NTV, судно Kafkametler везло полученный из России груз в Алиагу, город в Эгейском регионе Турции. После того как начался шторм, судно укрылось в порту Эрегли, но потом снова двинулось в путь, затем связь с экипажем пропала.

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19 ноября еще одно судно — сухогруз Pallada — попало в шторм в Черном море. По данным, Marinetraffic, сухогруз Pallada вышел 3 ноября из Одессы. Судно шло под камерунским флагом. Однако во время шторма сухогруз выбросило на берег, он разломился на две части вблизи порта Эрегли провинции Зонгулдак. На борту находились 13 человек экипажа, все они были эвакуированы.

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Теги
Черное море Турция грузовое судно затопление
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