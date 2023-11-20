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Избранный президент пообещал положить конец упадку Аргентины

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пообещал построить светлое будущее
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Cristina Sille / Reuters)

Необходимо положить конец упадку Аргентины и вернуть стране экономический рост и стабильность, заявил в первом обращении после избрания на пост президента страны Хавьер Милей. Он баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает».

«Сегодня начинается восстановление Аргентины. Сегодняшний день — начало конца упадка Аргентины», — заявил Милей (цитата по Buenos Aires Times). Он перечислил проблемы страны — экономический кризис (в середине ноября 2023 года инфляция в Аргентине достигла почти 143%), высокий уровень бедности — отметив, что «мрачная ситуация» не исключает светлое будущее Аргентины. Милей пообещал «работать бок о бок со всеми странами свободного мира, чтобы помочь построить «лучший мир», в котором есть демократия и свободная торговля.

Новым президентом Аргентины стал «экономист с бензопилой» Хавьер Милей
Политика
Хавьер Милей

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины с преимуществом в 5%. Политик ранее говорил о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России, а также отозвать заявку страны в БРИКС. Себя Милей называет анархо-капиталистом и проблемы в экономике предлагает решать радикально: разогнать Центральный банк и заменить песо на американский доллар.

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президентские выборы Аргентина обращение
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