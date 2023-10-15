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Ликсутов рассказал о 80 млн проходов по биометрии на транспорте

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Осенью 2021 года в системе столичного транспорта появилась возможность оплаты по биометрии. За прошедшие два года пассажиры совершили таким способом уже 80 млн проходов через турникеты, в среднем в будний день сервисом пользуются порядка 140 тыс. раз. Такие цифры привел заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Два года назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили оплату по биометрии сразу на всех станциях метро, — добавил Ликсутов. — Столица стала первым в мире городом, где этот платежный сервис заработал в таком масштабе». Вице-мэр подчеркнул, что применяемая на московском транспорте система — полностью российская разработка, обладающая высоким уровнем защиты данных.

Когда речь заходит о внедрении новой технологии с использованием персональных данных миллионов граждан, защита этой информации становится ключевым вопросом для разработчиков, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Однако сервис оплаты по биометрии на московском транспорте, добавил он, надежно защищен технически, а сама попытка «украсть лицо человека, чтобы сэкономить 50 руб. на поездке», не несет практического смысла.

«Помимо того что сама система от таких фокусов защищена, в метро тысячи камер, все это легко и быстро раскроется, а мошенника, который попробует воспользоваться чужим лицом, накажут, — говорит Муртазин. — «Украсть»‎ лицо проще на улице, сделав фотографию. Это более эффективно, чем попытка влезть в ту или иную хорошо защищенную по всем законам базу данных». По его прогнозам, подобные системы продолжат развиваться, цепочка аналитики усложняться, что позволит в будущем вообще отказаться от турникетов на транспорте.

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Теги
биометрия Московский метрополитен Максим Ликсутов Дептранс
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