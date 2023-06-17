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Центробанк запланировал запустить оплату лицом в магазинах

Первый зампред ЦБ Скоробогатова: планируем запустить оплату лицом в магазинах

Центробанк планирует в этом году запустить оплату в магазинах с помощью лица. Об этом телеканалу РБК рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Центробанк запланировал запустить оплату лицом в магазинах
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«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Единая биометрическая система была создана достаточно давно, но развивалась не очень активно. <...> То есть оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях», — заявила Скоробогатова. По ее мнению, эта услуга будет очень востребована на небольшие суммы, а инновацию можно будет распространить «на всю страну, во всех торговых сетях».

В 2021 году в Московском метрополитене был введен способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Осенью к системе распознавания лиц под названием Face Pay присоединились около 20 тыс. человек, с 15 октября система «умных» камер заработала на всех станциях столичного метро. В январе 2023 года Face Pay получила русскоязычное название — «Система биометрической оплаты».

Теги
Центральный банк биометрия оплата
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