Центробанк запланировал запустить оплату лицом в магазинах

Центробанк планирует в этом году запустить оплату в магазинах с помощью лица. Об этом телеканалу РБК рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Video

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Единая биометрическая система была создана достаточно давно, но развивалась не очень активно. <...> То есть оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях», — заявила Скоробогатова. По ее мнению, эта услуга будет очень востребована на небольшие суммы, а инновацию можно будет распространить «на всю страну, во всех торговых сетях».

В 2021 году в Московском метрополитене был введен способ полностью бесконтактной оплаты проезда. Осенью к системе распознавания лиц под названием Face Pay присоединились около 20 тыс. человек, с 15 октября система «умных» камер заработала на всех станциях столичного метро. В январе 2023 года Face Pay получила русскоязычное название — «Система биометрической оплаты».