Часть эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области
Группу из 130 эвакуированных из Палестины россиян доставят в Калужскую область, где им предоставят жилье в пункте временного размещения. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.
«В ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона», — написал губернатор.
По информации МЧС, из зоны конфликта на Ближнем Востоке уже вывезли более 550 человек, подавших заявки на эвакуацию. Их доставляют в Москву спецрейсами МЧС и Каира. Беженцы, покидающие сектор Газа, пересекают границу с Египтом через КПП «Рафах».
К 19 ноября в Москву специальными рейсами доставили четыре группы эвакуированных россиян (более 400 человек), пятая находится в пути. Всего заявки на эвакуацию подали около 900 человек, отмечали в российском МИДе.
Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).