Часть эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Группу из 130 эвакуированных из Палестины россиян доставят в Калужскую область, где им предоставят жилье в пункте временного размещения. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

«В ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона», — написал губернатор.

По информации МЧС, из зоны конфликта на Ближнем Востоке уже вывезли более 550 человек, подавших заявки на эвакуацию. Их доставляют в Москву спецрейсами МЧС и Каира. Беженцы, покидающие сектор Газа, пересекают границу с Египтом через КПП «Рафах».

К 19 ноября в Москву специальными рейсами доставили четыре группы эвакуированных россиян (более 400 человек), пятая находится в пути. Всего заявки на эвакуацию подали около 900 человек, отмечали в российском МИДе.