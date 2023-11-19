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Палестино-израильский конфликт ,  
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Часть эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области

Шапша: 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Группу из 130 эвакуированных из Палестины россиян доставят в Калужскую область, где им предоставят жилье в пункте временного размещения. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

«В ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона», — написал губернатор.

МЧС эвакуирует еще 117 россиян с родственниками из сектора Газа
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По информации МЧС, из зоны конфликта на Ближнем Востоке уже вывезли более 550 человек, подавших заявки на эвакуацию. Их доставляют в Москву спецрейсами МЧС и Каира. Беженцы, покидающие сектор Газа, пересекают границу с Египтом через КПП «Рафах».

К 19 ноября в Москву специальными рейсами доставили четыре группы эвакуированных россиян (более 400 человек), пятая находится в пути. Всего заявки на эвакуацию подали около 900 человек, отмечали в российском МИДе.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

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Теги
беженцы сектор Газа Калужская область Палестина Владислав Шапша
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