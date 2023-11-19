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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударах по складам боеприпасов ВСУ под Киевом

Минобороны: военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в Киевской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военнослужащие используют прожектор в поисках дронов в небе над Киевом
Украинские военнослужащие используют прожектор в поисках дронов в небе над Киевом (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировоградской и Киевской областях, сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.

«На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ», — сказано в сообщении.

Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

В ночь на 19 ноября администрация Киевской области сообщила, что в регионе сработала система ПВО. Портал «Страна.ua» передавал, что в области прозвучали взрывы. Издание и «Укринформ» также писали о взрывах в Киеве, а «Суспiльне» и «Зеркало недели» — о работе в городе ПВО.

Утром 19 ноября глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что после ночной атаки в регионе был поврежден объект инфраструктуры, там произошел пожар. Пострадавших и жертв, по словам Кравченко, не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

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Теги
Минобороны склад боеприпасов Киевская область ВСУ Украина
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