МЧС: женщина с четырехлетней дочерью погибли при пожаре в доме в Башкирии

В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина с четырехлетней дочкой

При пожаре в многоквартирном доме в городе Янаул в Башкирии погибла женщина и ее четырехлетняя дочь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в телеграм-канале.

«При самостоятельной эвакуации женщина 34 лет и ребенок получили отравление продуктами горения. К сожалению, в карете скорой помощи женщина скончалась, девочку четырех лет успели довезти до больницы, но позже в приемном покое констатирована ее смерть», — говорится в сообщении.

Спасатели смогли эвакуировать 19 человек, из которых десять — дети, из горящего пятиэтажного дома. Остальные жильцы вышли самостоятельно. По данным МЧС, загорелась подсобка на четвертом этаже. На место происшествия прибыли 13 пожарных и пять единиц техники. Спустя 44 минуты открытое горение потушили, причину пожара устанавливают.

12 ноября в Подольске Московской области женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже. Три человека успели выбежать из горящего здания, им оказали медицинскую помощь. После тушения пожара в гараже нашли тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери.