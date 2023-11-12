Женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске
В Подольске Московской области женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже. Об этом сообщило подмосковное управление Следственного комитета в свлем телеграм-канале.
Пожар произошел в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск. Три человека выбежали из горящего здания, им оказали медицинскую помощь. После тушения пожара в гараже нашли тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум людям (ч.3 ст.109 УК). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.
В региональном управлении МЧС уточнили, что загорелся гараж на улице Коммунальная. Площадь пожара составила 65 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 34 человека и 11 единиц техники.
В начале октября в Арзамасе Нижегородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек. Это мужчина и женщина, оба 1996 года рождения, а также трое детей 2011, 2020, 2022 годов рождения.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар за два часа. К тушению привлекли 41 человек и 15 единиц техники.
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