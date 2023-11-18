МЧС: в Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице

В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице

В районе 290 км трассы Пермь-Екатеринбург в Свердловской области загорелась кровля гостиницы, сообщает МЧС. Площадь возгорания составила 1000 кв. км.

«Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — говорится в сообщении. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Возгорание ликвидирует 25 специалистов МЧС и восемь единиц техники.

По данным Shot, загорелась гостиница «Дружинино».

В Якутске 14 октября загорелся гостиничный комплекс «Онтарио». По данным регионального управления МЧС огонь охватил 400 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, никто не пострадал, добавили в ведомстве. В МЧС не назвали причину возгорания.

