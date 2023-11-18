 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице

МЧС: в Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице

В районе 290 км трассы Пермь-Екатеринбург в Свердловской области загорелась кровля гостиницы, сообщает МЧС. Площадь возгорания составила 1000 кв. км.

«Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — говорится в сообщении. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

На юго-западе Москвы загорелась гостиница
Общество

Возгорание ликвидирует 25 специалистов МЧС и восемь единиц техники.

По данным Shot, загорелась гостиница «Дружинино».

В Якутске 14 октября загорелся гостиничный комплекс «Онтарио». По данным регионального управления МЧС огонь охватил 400 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, никто не пострадал, добавили в ведомстве. В МЧС не назвали причину возгорания.
 

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Свердловская область МЧС пожары
Материалы по теме
В Тамбовской области произошел пожар на пороховом заводе
Общество
В МЧС объяснили трудности с тушением пожара в ТЦ в Улан-Удэ
Общество
В поселке на границе Ростовской области и ДНР произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 08:16
Израиль отверг предложение ХАМАС по заложникам Политика, 07:58
В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице Общество, 07:54
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Спецборт МЧС с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет Политика, 07:25
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Разработчик заявил о применении платформы «Скальпель» в зоне спецоперации Политика, 06:56
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» потребовали дать 10 лет по делу о взятках Общество, 06:35
Си Цзиньпин назвал цель развития Китая Политика, 06:19
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 06:00
В итоговой декларации саммита АТЭС не упомянули Украину и Ближний Восток Политика, 05:40
Минобороны заявило об ударе по «Азову» и подавлении артиллерии ВСУ Политика, 05:37