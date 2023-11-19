Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу рабочей недели

Потепление придет в Москву к концу рабочей недели с 20 по 26 ноября, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, «к Москве приблизится циклон», и дневная температура достигнет нулевой отметки. Он уточнил, что в первой половине недели температура в столице будет в диапазоне от минус 9 до минус 6 градусов, по Московской области — до минус 11. Вильфанд добавил, что 21 ноября в Москве прогнозируют 1-2 см снега, но он быстро растает.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем телеграм-канале, что в ночь на 19 ноября температура в Москве обновила минимальный показатель за осень — она составила минус 9,2 градусов. Леус уточнил, что среднесуточная температура воздуха около минус 6-7 градусов «задержится в Москве и в первой половине новой недели».

В воскресенье, 19 ноября, Вильфанд спрогнозировал морозы до минус 11 градусов. Он охарактеризовал такую погоду как «полупушкинскую»: «мороз и солнце есть, а снег не лежит». Вильфанд отметил, что температурный фон больше соответствует январю.

17 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступила метеорологическая зима. Это значит, что произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.