Вильфанд пообещал москвичам «полупушкинскую» погоду до конца выходных

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, в Москве будет «полупушкинская» погода, ожидаются морозы до -11 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погоду в субботу и воскресенье в Москве можно охарактеризовать как «полупушкинскую». Если вы помните стихотворение «Мороз и солнце, день чудесный», а дальше «под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит», — объяснил синоптик.

По его словам, температурный фон, который установился в столичном регионе, больше соответствует январской погоде. Так, днем 18 ноября ожидается морозная погода, и температура от -5 до -4 градусов.

Ночь с субботы на воскресенье станет самой холодной с начала осени, спрогнозировал Вильфанд. Температура опустится до -11… -9 градусов, а по области до -12 градусов, днем 19 ноября ожидается до -7… -5. «Но без осадков, солнечно. Хорошая зимняя погода», — добавил синоптик.

17 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступила метеорологическая зима. Это значит, что произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, объяснил он. По словам синоптика, в тот день в столице температура опустилась ниже 0 градусов с наступлением полуночи, а утром составила -2,1 градуса.

В центре «Фобос» предупредили, что 17 ноября температура в столице не превысит -1 градус. По прогнозу синоптиков, до середины следующей недели она составит от -3 до -5 градусов. Сильного снегопада не будет до 21 ноября, причем в тот день слой снега сразу достигнет 7 см, добавили в «Фобосе».