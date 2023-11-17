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Метеорологическая зима наступила в Москве

Синоптик Тишковец: в Москве наступила метеорологическая зима

В Москве наступила метеорологическая зима, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Именно начиная с сегодняшнего дня в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме, то есть у нас произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве температура воздуха опустилась ниже 0 градусов с наступлением полуночи, утром она составила минус 2,1 градуса. В городе пасмурно, в некоторых местах идет слабый снег.

В Москве начали повышать температуру в батареях
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В центре «Фобос» предупредили, что 17 ноября температура в столице не превысит минус 1 градуса. По прогнозу синоптиков, до середины следующей недели она составит от минус 3 до минус 5 градусов. Сильного снегопада не будет до 21 ноября, причем в этот день слой снега сразу достигнет 7 см, добавили в «Фобосе».

В то же время в Поволжье и Черноземье пройдут мощные снегопады. В Воронеже, как прогнозируют синоптики, выпадет до 10 см снега, в Пензе и Казани — 15-20 см.

«В ближайшие дни арктические воздушные массы будут распространяться по европейской территории и постепенно захватят все за исключением крайнего Юга. Причем, в зоне похолодания будут рассеиваться облака, что дополнительно усилит выхолаживание приземного слоя атмосферы», — объяснили в «Фобосе».

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