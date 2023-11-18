Еще одна группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву

Из Египта в Москву вылетела группа из 120 эвакуированных из сектора Газа россиян

Фото: МЧС России

Группа из 120 россиян, которых эвакуировали из сектора Газа, вылетела из Египта в Россию, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан России и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Днем в штаб российского МЧС в Каире доставили более 220 россиян, которых собираются эвакуировать в Москву. Из них сформировали первую группу, которая в этот день прибудет в Россию. До этого из сектора Газы в Россию перевезли более 500 человек, уточнили в ведомстве.

Первая группа российских граждан из 70 человек покинула сектор Газа 12 ноября, более чем через месяц после начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Вторая группа из 98 россиян покинула территорию анклава на следующий день. В ночь на 17 ноября в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет с третьей группой эвакуированных из 120 человек.

По информации МЧС, заявки на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» подали 887 россиян. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что заявки на эвакуацию подали порядка 600 россиян и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».