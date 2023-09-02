МВД Челябинской области проверит информацию о вандалах у Вечного огня

МВД: полиция проверяет информацию о вандалах у Вечного огня в городе Чебаркуль

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция в городе Чебаркуль Челябинской области отреагировала на информацию о том, что подростки что-то жарили на Вечном огне. Об этом сообщает МВД по городу.

Ранее на странице сообщества «Типичный Чебаркуль» появилась фотография, на которой две девушки что-то жарят на Вечном огне. В комментарии к посту от имени страницы МВД по городу сказано, что на место происшествия выехал экипаж патрульно-постовой службы.

Инцидент произошел в Парке Победы.

В мае СК возбудил уголовное дело против мужчины, который «совершил противоправные действия около Вечного огня солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориала». В сообщении СК не уточнялось, что именно сделал подозреваемый.

Уголовное дело возбудили по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), за осквернение символов воинской славы может грозить до трех лет лишения свободы.