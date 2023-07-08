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Гражданин России покончил с собой в храме Чалонг на Пхукете

Гражданин России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг

Гражданин России совершил самоубийство на острове Пхукет на территории храма Чалонг. Об этом сообщает издание Phuket Express.

Храм Чалонг — один из самых известных храмов страны и является местной достопримечательностью. Он был построен в 1876 году и с тех пор стал популярным местом для паломников и туристов.

Инцидент произошел в 7 июля около 17:00 по местному времени. На место происшествия прибыли спасатели и полиция, но спасти мужчину не удалось. Полиция проводит расследование и устанавливает причину, по которой мужчина решил покончить собой.

В середине мая на Пхукете обнаружили тело россиянина, которого смыла волна. Тело погибшего нашли местные рыбаки. Погибшего звали Юрий Смоян, его личность установили друзья. Волна обрушилась на четверых россиян, когда они находились на прибрежных скалах. Троим удалось выбраться из моря, один из них получил травмы. Четвертый россиянин пропал.

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Теги
Пхукет россияне турист самоубийство
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