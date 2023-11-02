Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременности

Доктор Прия (Фото: kishor.satya / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Индии умерла актриса, известная как доктор Прия, сообщает India Today со ссылкой на заявление, которое сделал актер Кишор Сатья.

Она умерла 31 октября в возрасте 35 лет после остановки сердца на восьмом месяце беременности. Ребенка удалось спасти, он находится в отделении интенсивной терапии.

Прия была популярной актрисой малаяламского (язык, распространенный на юго-западе Индии) телевидения, отмечает Hindustan Times. Она получила известность благодаря своей роли в сериале Karuthamuthu («Черная жемчужина»).

Изначально Прия была врачом по профессии. Она взяла перерыв в актерской карьере после замужества. По данным газеты, Прия получала степень доктора медицины и работала в больнице в городе Тируванантапурам.

Малаялам или малаяльский язык – один из 23 официальных языков Индии, распространенный на юго-западе страны, прежде всего, в индийском штате Керала.