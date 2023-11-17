Над Смоленском сбили несколько украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили над Смоленском и Смоленским районом украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. На местах происшествия работают оперативные службы.
Минобороны России уточнило, что над территорией Смоленской области были сбиты три украинских беспилотника. Дроны уничтожили около 8:00 мск.
С начала российской военной операции на Украине над территорией Смоленской области неоднократно сбивали беспилотники. Последний раз власти региона сообщали о перехвате украинского дрона 15 ноября. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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