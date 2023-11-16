Россия направила новую партию гуманитарной помощи для жителей Газы

Спецборт МЧС России доставит 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. В пакет помощи вошли продукты питания, медикаменты, генераторы и аварийные осветительные установки.

Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом уже вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет. Там помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.

МЧС направило гуманитарную помощь в сектор Газа в пятый раз, в общей сложности ведомство отправило в регион более 160 т груза. В него вошли продукты, в том числе мука, сахар, рис и макаронные изделия, лекарства, гемостатические средства (способствуют остановке кровотечений), перевязочные материалы, матрасы, подушки и средства личной гигиены.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе региона с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября. Помимо России, гуманитарные грузы для жителей сектора Газы направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса, к 12 ноября на территорию сектора Газа въехали более 850 грузовиков с гуманитарной помощью. Фуры доставили продукты, медикаменты, оборудование для убежищ, палатки, временные дома и воду. По словам Конрикуса, речь идет примерно о 6 тыс. т продовольствия и 2,5 тыс. т различного медицинского оборудования.