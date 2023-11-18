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Си Цзиньпин назвал цель развития Китая

Си Цзиньпин назвал целью развития Китая повышение благосостояния народа

Цель развития Китая заключается в том, чтобы дать людям хорошую жизнь, а не в том, чтобы кого-то «сместить». Об этом заявил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Китай намерен придерживаться пути мирного развития, добавил председатель республики. Он отметил, что выступает против политизации экономических и торговых вопросов.

«Мы должны защищать свободные и открытые инвестиции и торговлю, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных цепочек производства и поставок», — считает политик.

Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая
Политика
Встреча Си Цзиньпина&nbsp;(второй слева) и Джо Байдена (третий справа)

Си Цзиньпин призывал США не рассматривать Китай как своего главного конкурента. Хотя отношения между странами «никогда не были гладкими на протяжении последних 50 лет», стороны продолжали двигаться вперед, «несмотря на перипетии и повороты», сказал он американскому президенту Джо Байдену в ходе переговоров на полях саммита. Байден в ответ отметил, что конкуренция между США и Китаем не может привести к конфликту.

Байден называл Китай «самым серьезным конкурентом» Соединенных Штатов. Президент заявлял о намерении противостоять «злоупотреблениям экономической мощью» со стороны КНР, а также покушениям страны на права человека, интеллектуальную собственность и глобальное управление. Однако он выражал готовность к сотрудничеству с Пекином в тех сферах, в которых у США есть свой интерес.

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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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