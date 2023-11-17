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Политика ,  
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Путин назвал ерундой идею выхода России из ООН

Путин: идея выхода России из ООН — ерунда
Здание Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Здание Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (Фото: Kena Betancur / Getty Images for Global Goal)

Россия не будет выходить из ООН, потому что является одной из основательниц организации, заявил президент России Владимир Путин.

«Некоторые говорят: из ООН надо уйти — ну это полная ерунда. Потому что Россия основательница организации. Что же мы будем оттуда уходить?» — сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур (цитата по «Интерфаксу»).

Путин также не согласился с предложением выйти из ЮНЕСКО (организации ООН по вопросам образования, науки и культуры). Глава государства отметил, что учреждение при ООН — «это площадка, где люди общаются между собой, работают». «У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО», — подчеркнул Путин.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

В октябре Путин заявил, что если мир откажется от ООН, то в мировой политике наступит хаос. «Если совсем отправить на свалку истории устав ООН, не заменив его ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям», — сказал он.

Глава государства вместо выхода предложил реформу в организации. В частности, он считает, что должен быть расширен Совет Безопасности ООН, в него должны войти новые члены, которые будут играть более значительную роль в мировой политике. В качестве примера глава государства привел Индию.

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Владимир Путин

политик, президент России

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