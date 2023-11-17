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В Казахстане предложили повысить подоходный налог для богатых

В Казахстане планируют ввести прогрессивную шкалу подоходного налога
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министерство национальной экономики Казахстана представило отдельные пункты проекта нового Налогового кодекса страны, в рамках которого планируется ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, сообщила пресс-служба ведомства.

Минэкономики предлагает ввести двухступенчатую шкалу ставок для расчета налога на доходы. Так, для граждан, годовой доход которых превышает 40 млн тенге (около 7,7 млн руб.), предлагается повысить налог до 15%. Для тех, у кого доход меньше этой отметки, сохранится ставка в 10%.

Кроме того, в ведомстве обсуждают введение налога на роскошь. В частности, планируется увеличить налог на яхты и частные самолеты, а также ввести дополнительные акцизы на дорогие алкоголь и табак в размере 10% от их стоимости.

В рамках нового кодекса власти Казахстана также собираются повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 12 до 16%. «Рост НДС в Казахстане напрямую коснется только 5,5% налогоплательщиков», — отметил при этом глава ведомства Алибек Куантыров.

Он также подчеркнул, что все решения в проекте нового налогового кодекса «направлены на упрощение деятельности налогоплательщика».

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В России ввели повышенную ставку 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, с начала 2021 года. Ранее в стране 20 лет действовала единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

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В сентябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что у российских властей нет планов повышения налогов.

«Правительство не видит пока в этом необходимости», — сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, отвечая на вопрос журналиста о возможном повышении налогов в стране.
 

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Теги
Казахстан налоги подоходный налог налог на роскошь НДФЛ
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