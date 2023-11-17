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Экономика ,  
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Эксперты объяснили, почему выросли российские вложения в гособлигации США

Тузов: вложения России в облигации США могли вырасти за счет частных компаний
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вложения российских резидентов в госдолг США могли вырасти из-за средств частных компаний и инвесторов, рассказал РБК исполнительный директор департамента рынка капиталов в «Ива Партнерс» Артем Тузов.

«Возможно, это прямые счета в американских брокерах. Как ни странно, там граждане и компании РФ продолжают торговать вполне комфортно», — рассказал он РБК. По его словам, видно, что вложения России в гособлигации США «практически полностью сократились с 2022 года». «Различные «технические» покупки для обмена активами с иностранцами через ценные бумаги могут быть. И, возможно, будут только нарастать, поскольку валютные платежи сейчас ограничены для таких операций», — пояснил Тузов.

По его мнению, такие объемы гособлигаций мог купить крупный капитал. «Впрочем, в инвестиционных целях покупка UST имеет смысл при текущей ставке ФРС. Частные лица с несколькими паспортами могут считать, что санкции их не затронут, и инвестировать», — добавил он.

Россия в два раза увеличила вложения в гособлигации США
Экономика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Другая возможная причина — рост нефтяных котировок, заявила РБК начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

«Держатели облигаций из России могли нарастить вложения из-за роста нефтяных котировок, давших избыточную ликвидность, а также из-за увеличения доходностей гособлигаций США», — сказала она. Холоденко отметила, что в третьем квартале, согласно первой оценке, ВВП США вырос на 4,9%.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 1 ноября оставила ставку на уровне 5,25–5,5%. Такое решение приняли в связи с намерением сохранить инфляцию на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

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Минфин США ранее обнародовал данные, согласно которым в сентябре российские резиденты более чем в два раза увеличили объем вложений в американские гособлигации: с $31 млн в августе до $73 млн. В статистике Вашингтон учитывает как государственные, так и частные инвестиции. Еще в 2022-м вложения России в госдолг США превышали в среднем по месяцам $2 млрд, пока в декабре не упали до $629 млн.

В российском Центробанке заявили, что не могут прокомментировать рост вложений России в госдолг США, так как у ЦБ нет американских гособлигаций. «У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сообщили РБК в регуляторе.

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Теги
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