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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй дрон за день

Гладков: ПВО сбила дрон над территорией Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские силы ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник самолетного типа сбили над селом Ближнее. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнил Гладков.

Село Ближнее расположено в 30 км от границы с Харьковской областью Украины и в 5 км к западу от Белгорода.

О сбитом над Белгородской областью дроне также отчиталось Минобороны. Беспилотник сбили около 12:00 мск, уточнили в ведомстве. Других деталей министерство не привело.

Это второй беспилотник, сбитый над территорией региона с начала суток. Утром 12 ноября в области сбили еще один дрон самолетного типа.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают о попытках атак беспилотников и обстрелах с начала спецоперации. Накануне, по словам Гладкова, еще один дрон сбили над поселком Дубовое в Белгородском районе, еще один дрон-камикадзе посадили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Солнцевка.

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Теги
Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область
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