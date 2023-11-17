Пушку XIX века украли из коллекции Королевской оружейной палаты Британии

Здание Королевской оружейной палаты Великобритании (Фото: royalarmouries.org)

Из коллекции Королевской оружейной палаты Великобритании украли бронзовую пушку XIX века, сообщает The Telegraph.

Речь идет об орудии длиной около 1,7 м, которое произведено в 1859 году. Пушку украли еще в феврале в «отдаленном месте», не на одном из музейных объектов, сообщили в оружейной палате.

В музее сообщили о краже в полицию. Оружейная палата также начала свое расследование произошедшего. Предположительно, орудие забрали не как предмет коллекции, а как металлолом.

В мае прошлого года сотрудники оружейной палаты заметили пропажу штыков, сделанных в 1837 году, стоимостью £500 (около $621). Об этом сообщили в полицию, но расследование результатов не дало, найти их так и не удалось. В связи с происшествием другие предметы, находившиеся в том же месте на временной экспозиции, пришлось снять с выставки и вернуть обратно в музей.

В минувшем августе пресс-служба Британского музея сообщила о краже коллекции исторических драгоценностей, которым более 3,5 тыс. лет. В последнее время артефакты не выставлялись в музее и находились в хранилище для изучения и проведения научных работ.

Британский музей уже уволил и намерен привлечь к уголовной ответственности одного из сотрудников. Его имя и сумму нанесенного ущерба не разглашали.

Позже The Telegraph сообщила, что украденные предметы с 2016 года выставлялись на eBay. По данным газеты, их продавали за £40 ($50), хотя реальная цена доходит до £50 тыс. ($65 тыс.).