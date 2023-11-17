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Пушку XIX века украли из коллекции Королевской оружейной палаты Британии

Пушку XIX века украли из коллекции Королевской оружейной палаты Великобритании
Здание Королевской оружейной палаты Великобритании
Здание Королевской оружейной палаты Великобритании (Фото: royalarmouries.org)

Из коллекции Королевской оружейной палаты Великобритании украли бронзовую пушку XIX века, сообщает The Telegraph.

Речь идет об орудии длиной около 1,7 м, которое произведено в 1859 году. Пушку украли еще в феврале в «отдаленном месте», не на одном из музейных объектов, сообщили в оружейной палате.

В музее сообщили о краже в полицию. Оружейная палата также начала свое расследование произошедшего. Предположительно, орудие забрали не как предмет коллекции, а как металлолом.

В мае прошлого года сотрудники оружейной палаты заметили пропажу штыков, сделанных в 1837 году, стоимостью £500 (около $621). Об этом сообщили в полицию, но расследование результатов не дало, найти их так и не удалось. В связи с происшествием другие предметы, находившиеся в том же месте на временной экспозиции, пришлось снять с выставки и вернуть обратно в музей.

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В минувшем августе пресс-служба Британского музея сообщила о краже коллекции исторических драгоценностей, которым более 3,5 тыс. лет. В последнее время артефакты не выставлялись в музее и находились в хранилище для изучения и проведения научных работ.

Британский музей уже уволил и намерен привлечь к уголовной ответственности одного из сотрудников. Его имя и сумму нанесенного ущерба не разглашали.

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Позже The Telegraph сообщила, что украденные предметы с 2016 года выставлялись на eBay. По данным газеты, их продавали за £40 ($50), хотя реальная цена доходит до £50 тыс. ($65 тыс.).

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Теги
Великобритания кража пушка оружие
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