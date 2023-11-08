Путин поручил создать «Музей памяти» на Колыме

Путин поручил создать к 2030 году «Музей памяти» на Колыме

«Музей памяти» президент поручил открыть к 2030 году. Как планировали в 2021 году организаторы, в мемориальный комплекс войдут объекты ГУЛАГа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил создать к 2030 году «Музей памяти» на Колыме. Это следует из перечня поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, которое прошло 5 сентября.

Созданием музея займутся правительство России, власти Магаданской области и «Государственный музей истории ГУЛАГа».

«В связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта «Музей памяти», предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели», — говорится в сообщении.

Глава правительства Михаил Мишустин, губернатор Магаданской области Сергей Носов и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов должны будут подготовить доклад по этому вопросу до 1 июля 2024 года.

Также Путин поручил Росгвардии для создания музея обеспечить передачу в собственность Магаданской области земельного участка, расположенного по адресу: г. Магадан, Колымское ш., д. 19. Власти региона в свою очередь должны будут передать в федеральную собственность и предоставить в бессрочное пользование Росгвардии сопоставимый участок на территории Магадана.

О том, что на Колыме планируется создать крупный мемориальный комплекс «Музей памяти», сообщили «Вести-Магадан» в марте 2021 года. В него, по планам организаторов, войдут объекты ГУЛАГа: лагери «Днепровский» и «Бутугычаг», пересыльная тюрьма. Территории обогатительной фабрики бывшего лагеря «Днепровский» присвоят охранный статус, на ней планируют сделать природный парк.

В Магаданской области есть еще один музей, посвященный памяти жертв политических репрессий, сейчас он называется «Память Колымы». Его открыли 30 октября 1994 года в поселке Ягодное по инициативе и на средства жителя поселка, журналиста, краеведа и руководителя Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрессированных» Ивана Паникарова.

Сначала музей располагался в двухкомнатной квартире в жилом доме, которую Паникаров прибрел на собственные средства. В 2005 году руководство Ягоднинской автобазы выделило помещение: музей располагался на первом этаже ведомственного жилого дома и занимал площадь 200 кв. м. В коллекции содержатся более 1 тыс. предметов, в том числе орудия труда и предметы быта заключенных, предметы советского быта, более 10 тыс. фотографий, в том числе портретов бывших заключенных, а также около тысячи книг.