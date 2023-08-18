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Украденные из Британского музея продавалось на eBay за $50

Telegraph: украденные из Британского музея продавалось на eBay за $50

Украденные предметы из коллекции Британского музея продавали на eBay за 40 фунтов ($50), хотя их реальная цена доходит до 50 тыс. фунтов ($65 тыс.). Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Украденные ценности, в частности ювелирные изделия времен Древнего Рима, выставлялись на eBay с 2016 года.

Как отмечает газета, причиной кражи драгоценностей из коллекции музея стало отсутствие подробного онлайн-каталога коллекции, который бы содержал все 8 млн имеющихся в нем артефактов.

Накануне Британский музей сообщил, что неизвестные похитили коллекцию исторических драгоценностей возрастом более 3,5 тыс. лет. Британская полиция начала расследование.

Среди похищенных драгоценностей были небольшие золотые украшения и самоцветы из полудрагоценных камней, относящиеся к периоду от XV века до н. э. до XIX века н. э. В последнее время артефакты не выставлялись в музее и находились в хранилище для изучения и проведения научных работ.

Британский музей уже уволил одного из сотрудников и намерен привлечь его к уголовной ответственности. При этом имя и сумма нанесенного им ущерба не разглашается. Позднее британские СМИ установили, что уволенный сотрудник — бывший куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который работал в музее на протяжении 30 лет. Семья искусствоведа отвергла утверждения о его причастности к пропаже предметов.

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Британский музей был основан в 1753 году. За несколько столетий заведение стало одной из главных достопримечательностей Лондона, где хранится огромная коллекция древних артефактов — от редких свитков с китайской поэзией XII века до Розеттского камня, который помог ученым разгадать египетские иероглифы.

Теги
Великобритания Британский музей Лондон ограбление eBay
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