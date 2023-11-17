Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе
Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Последний раз с подобными предупреждениями Развожаев выступал 8 ноября. Тогда он сообщил об отмене сигнала тревоги спустя 8 минут.
В городе воздушная тревога объявляется часто — до этого о ней власти Севастополя объявляли 1 ноября. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. Тревогу объявляли и днем ранее, 30 октября.
Гражданам предложили:
- плотно закрыть окна и не подходить к ним;
- перекрыть газ и воду, отключить электричество;
- укрыться в комнате с несущими стенами;
- если известно о расположении ближайшего укрытия — взять вещи первой необходимости, документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и проследовать в него;
- предупредить соседей, которые могли не слышать сигнала воздушной тревоги, помочь престарелым, детям и инвалидам;
- при следовании в укрытие жителям многоэтажных домов рекомендовали не пользоваться лифтом.