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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе

Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Последний раз с подобными предупреждениями Развожаев выступал 8 ноября. Тогда он сообщил об отмене сигнала тревоги спустя 8 минут.

В городе воздушная тревога объявляется часто — до этого о ней власти Севастополя объявляли 1 ноября. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. Тревогу объявляли и днем ранее, 30 октября.

Гражданам предложили:
 

  • плотно закрыть окна и не подходить к ним;
  • перекрыть газ и воду, отключить электричество;
  • укрыться в комнате с несущими стенами;
  • если известно о расположении ближайшего укрытия — взять вещи первой необходимости, документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и проследовать в него;
  • предупредить соседей, которые могли не слышать сигнала воздушной тревоги, помочь престарелым, детям и инвалидам;
  • при следовании в укрытие жителям многоэтажных домов рекомендовали не пользоваться лифтом.

Теги
Воздушная тревога Севастополь Михаил Развожаев
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