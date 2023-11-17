Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге в городе

Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Последний раз с подобными предупреждениями Развожаев выступал 8 ноября. Тогда он сообщил об отмене сигнала тревоги спустя 8 минут.

В городе воздушная тревога объявляется часто — до этого о ней власти Севастополя объявляли 1 ноября. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. Тревогу объявляли и днем ранее, 30 октября.

Гражданам предложили:

