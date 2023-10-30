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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
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Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Гражданам предложили:

  • плотно закрыть окна и не подходить к ним;
  • перекрыть газ и воду, отключить электричество;
  • укрыться в комнате с несущими стенами.
  • если известно о расположении ближайшего укрытия — взять вещи первой необходимости, документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и проследовать в него.

Власти также попросили граждан предупредить соседей, которые могли не слышать сигнала воздушной тревоги, помочь престарелым, детям и инвалидам.

При следовании в укрытие жителям многоэтажных домов рекомендовали не пользоваться лифтом.

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Михаил Развожаев Воздушная тревога Севастополь
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