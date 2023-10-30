В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
Севастополь
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Гражданам предложили:
- плотно закрыть окна и не подходить к ним;
- перекрыть газ и воду, отключить электричество;
- укрыться в комнате с несущими стенами.
- если известно о расположении ближайшего укрытия — взять вещи первой необходимости, документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и проследовать в него.
Власти также попросили граждан предупредить соседей, которые могли не слышать сигнала воздушной тревоги, помочь престарелым, детям и инвалидам.
При следовании в укрытие жителям многоэтажных домов рекомендовали не пользоваться лифтом.