В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Гражданам предложили:

плотно закрыть окна и не подходить к ним;

перекрыть газ и воду, отключить электричество;

укрыться в комнате с несущими стенами.

если известно о расположении ближайшего укрытия — взять вещи первой необходимости, документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и проследовать в него.

Власти также попросили граждан предупредить соседей, которые могли не слышать сигнала воздушной тревоги, помочь престарелым, детям и инвалидам.

При следовании в укрытие жителям многоэтажных домов рекомендовали не пользоваться лифтом.