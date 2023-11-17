 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Оба попавших под завал на руднике Забайкалья погибли

МЧС: при обрушении на руднике в Забайкалье погибли оба попавших под завалы

В результате обрушения на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края погибли два человека, они попали под завалы, сообщило ГУ МЧС региона в телеграм-канале.

Сообщение о завале пришло в 07:20 (01:20 мск). В МЧС не уточнили, сколько всего человек находилось внутри на момент обрушения.

К 9:55 (3:55 мск) спасатели подняли на поверхность тело одного из работников. «Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», — уточнили в региональном МЧС спустя почти два часа.

При обрушении на руднике в Забайкалье под завалами оказались два человека
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

К ликвидации последствий обрушения привлекли 18 человек и 5 единиц техники. «Развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — РБК)», — уточнили в ведомстве.

Шахта рудника, где произошла авария, находится на Верхне-Алиинском месторождении, сообщил глава Балейского района Евгений Ушаков. Оно расположено в 30 км на восток от города Балей. Ушаков добавил, что причины обрушения пока неизвестны.

В декабре 2022 года на этом же руднике произошло обрушение породы в шахте. В это время на участке находились четверо рабочих, трое из них самостоятельно выбрались и не пострадали. Четвертый рабочий, крепильщик предприятия «Омчак», оказавшийся под завалами, погиб.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык
РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Забайкальский край МЧС погибшие золотодобывающий рудник обрушение
Материалы по теме
Спасатели нашли тело последнего погибшего в аварии на шахте в Казахстане
Общество
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 45
Общество
На Украине заключенных начали привлекать к работе в шахтах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
Оба попавших под завал на руднике Забайкалья погибли Общество, 06:11
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 06:00
Рособрнадзор планирует перевести системы ЕГЭ на российское ПО к 2026 году Общество, 05:40
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
SpaceX перенесла второй запуск Starship по техническим причинам Технологии и медиа, 05:05
Новогодние каникулы решили продлить 7% россиян Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Швейцария проверит возможную передачу ее боеприпасов Украине Политика, 04:45
При обрушении на руднике в Забайкалье под завалами оказались два человека Общество, 04:28
Украинские власти сообщили о взрывах в Хмельницкой области Политика, 04:23
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:05
Посол заявил, что США отвыкли от честного разговора на равных Политика, 04:04
Глава НАТО заявил о более сложной, «чем ожидалось», ситуации на Украине Политика, 04:02
Россияне назвали способы борьбы с кибермошенниками Общество, 04:00