МЧС: при обрушении на руднике в Забайкалье погибли оба попавших под завалы

Оба попавших под завал на руднике Забайкалья погибли

В результате обрушения на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края погибли два человека, они попали под завалы, сообщило ГУ МЧС региона в телеграм-канале.

Сообщение о завале пришло в 07:20 (01:20 мск). В МЧС не уточнили, сколько всего человек находилось внутри на момент обрушения.

К 9:55 (3:55 мск) спасатели подняли на поверхность тело одного из работников. «Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», — уточнили в региональном МЧС спустя почти два часа.

К ликвидации последствий обрушения привлекли 18 человек и 5 единиц техники. «Развернута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — РБК)», — уточнили в ведомстве.

Шахта рудника, где произошла авария, находится на Верхне-Алиинском месторождении, сообщил глава Балейского района Евгений Ушаков. Оно расположено в 30 км на восток от города Балей. Ушаков добавил, что причины обрушения пока неизвестны.

В декабре 2022 года на этом же руднике произошло обрушение породы в шахте. В это время на участке находились четверо рабочих, трое из них самостоятельно выбрались и не пострадали. Четвертый рабочий, крепильщик предприятия «Омчак», оказавшийся под завалами, погиб.