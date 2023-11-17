МВД: участников свадьбы со стрельбой в Подмосковье заключили под стражу

Участников свадьбы со стрельбой в Московской области заключили под стражу

Полицейские отправили под стражу участников свадьбы со стрельбой в городе Пушкино Московской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в телеграм-канале.

«Троим мужчинам, совершившим противоправное деяние на территории городского округа, Пушкинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы управления ведомства.

По факту стрельбы следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

10 ноября при выходе из ЗАГСа в Пушкино жениха и невесты, гости свадьбы несколько раз выстрелили в воздух. Стрельба велась неподалеку от жилых домов, местные жители вызвали полицию.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали десять человек, участвовавших в мероприятии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за стрельбы на свадьбе в Московской области.

15 ноября в Москве арестовали мужчину по имени Евгений, который сделал своей девушке предложение на станции метро «ВДНХ». Он принес на платформу складные стол и стулья и пригласил девушку на «ужин» с шампанским и фруктами. По словам Евгения, на следующий день к нему и его невесте приехали полицейские, потребовав написать объяснительные и вызвав в отделение вечером того же дня. Обоим предъявили обвинение по статье о хулиганстве.