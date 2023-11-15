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В Астрахани уволили замначальника УГИБДД после стрельбы из автомобиля

В Астрахани уволили замначальника УГИБДД после стрельбы из автомобиля
Подполковник полиции Александр Канунников признал, что на видео стреляет из автомобиля именно он, пояснив, что пистолет не его, а ролик снят во время отпуска, рассказал источник РБК

В Астрахани уволили замначальника УГИБДД после стрельбы из автомобиля
Video

Заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области — начальника отдела ДПС подполковника полиции Александра Канунникова уволили после публикации видео, на котором показано, как он стреляет из окна автомобиля, сообщил РБК источник в региональном управлении МВД, а также подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Основанием для увольнения стал поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, сказал собеседник РБК.

Увольнение Канунникова РБК подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Астраханской области. «Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

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Проверку в отношении подполковника начали в ноябре. Поводом стало видео, на котором человек, как утверждалось, Канунников, сидит на пассажирском сидении автомобиля, потом открывает окно и делает несколько выстрелов. Ролик появился в телеграм-канале «Блокнот Россия 18+», его также публиковали «Известия».

Согласно материалам проверки, с которыми знаком источник РБК, Канунников в ходе опроса подтвердил, что на видео запечатлен он. По его словам, ролик был записан во время отпуска в июле 2023 года. Выстрелы подполковник сделал из шумового пистолета, который ему, как сообщил Канунников, не принадлежит.

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В середине ноября в управление МВД по Якутии начало служебную проверку после инцидента с участием полицейских в Ленске. Во время празднования Дня полиции произошел конфликт между двумя сотрудниками районного отделения МВД. В него вмешался третий полицейский, после чего оказался избит и попал в реанимацию.

SakhaDay писала, что по факту произошедшего могут возбудить дело об умышленном причинении вреда здоровью (ст.111 УК; до восьми лет лишения свободы, а в случае смерти потерпевшего — до 15). Управление СК по Якутии позднее сообщало, по этой статье возбуждено дело после конфликта у ресторана в Ленске 10 ноября, не уточняя деталей об участниках потасовки.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Астраханская область полицейский увольнение стрельба
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