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Технологии и медиа ,  
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SpaceX перенесла второй запуск Starship по техническим причинам

Маск: запуск корабля Starship перенесли на 18 ноября по техническим причинам

Компания SpaceX перенесла вторую попытку запустить космический корабль Starship на день по техническим причинам, сообщил гендиректор организации Илон Маск в X (Twitter).

«Нам нужно заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесли», — написал Маск. По его словам, теперь запуск должен состояться 18 ноября.

Перед этим, 15 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США дало SpaceX лицензию на второй испытательный запуск Starship.

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Бизнес
Илон Маск

Первый испытательный полет самой тяжелой в истории ракеты-носителя Starship состоялся со второй попытки днем 20 апреля. Спустя несколько минут после запуска корабль взорвался. SpaceX сообщила, что ракету взорвали намеренно из-за проблем с двигателями и начала потери высоты. В компании отметили, что в соответствии со стандартной процедурой площадку запуска и прилегающую территорию заранее перекрыли.

По плану две части ракеты — ускоритель Super Heavy (69-метровый цилиндр, в котором размещается 33 двигателя) и космический корабль Starship — должны были приводниться в Тихом океане на плавучую платформу.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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