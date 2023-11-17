SpaceX перенесла второй запуск Starship по техническим причинам

Компания SpaceX перенесла вторую попытку запустить космический корабль Starship на день по техническим причинам, сообщил гендиректор организации Илон Маск в X (Twitter).

«Нам нужно заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесли», — написал Маск. По его словам, теперь запуск должен состояться 18 ноября.

Перед этим, 15 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США дало SpaceX лицензию на второй испытательный запуск Starship.

Первый испытательный полет самой тяжелой в истории ракеты-носителя Starship состоялся со второй попытки днем 20 апреля. Спустя несколько минут после запуска корабль взорвался. SpaceX сообщила, что ракету взорвали намеренно из-за проблем с двигателями и начала потери высоты. В компании отметили, что в соответствии со стандартной процедурой площадку запуска и прилегающую территорию заранее перекрыли.

По плану две части ракеты — ускоритель Super Heavy (69-метровый цилиндр, в котором размещается 33 двигателя) и космический корабль Starship — должны были приводниться в Тихом океане на плавучую платформу.