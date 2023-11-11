Reuters сообщил о переломах и ампутациях в SpaceX из-за политики Маска

SpaceX не следит должным образом за безопасностью, пишет Reuters: сотрудников просили снять желтые жилеты безопасности, а Маск опасно играл с огнеметом. Агентство узнало об ампутациях, переломах и вывихах у сотрудников компании

Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Сотрудники космической компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за стремления ее руководителя Илона Маска как можно быстрее совершить полет на Марс. Об этом пишет Reuters по результатам собственного расследования, во время которого, в том числе, побеседовала с 30 бывшими и нынешними сотрудниками SpaceX.

Многие из травм были серьезными или приводили к инвалидностям. В частности, более ста рабочих получили порезы или рваные раны, в 29 случаях речь шла о переломах костей и вывихах, в девяти о травмах головы — в том числе переломе черепа. Еще восемь несчастных случаев привели к ампутациям, у семи сотрудников пострадали глаза, пять человек получили ожоги.

По словам бывших и нынешних сотрудников SpaceX, травмы являются следствием хаоса в компании, из-за чего переутомленный и недостаточно обученный персонал вынужден пренебрегать основными требованиями безопасности, стремясь не нарушить сжатые сроки, установленные Маском. При этом, рассказали агентству более десяти экс-сотрудников, включая одного топ-менеджера, SpaceX придерживается позиции, что рабочие сами ответственны за свою безопасность.

Как пишет Reuters, Маск и сам пренебрежительно относился к безопасности, когда посещал площадки SpaceX. По словам четверых сотрудников, он «иногда играл с новым огнеметом», а рабочих отговаривали от ношения защитной желтой одежды, поскольку миллиардер не любит яркие цвета. Аналогичное требование было выдвинуто к промышленному оборудованию, окрашенному по технике безопасности в желтый цвет — Маск приказал перекрасить их в синий или черный цвет, рассказали три бывших менеджера компании. Кроме того, рабочие часто подходили слишком близко к объектам по испытанию двигателей и производству ракет, так как компания не оцепляла опасные части территории.

Один из инженеров рассказал, что Маск вместе с заместителями находили забавным размахивать огнеметом и стрелять и него в сторону других людей, «как будто они учились в средней школе». По его словам, бизнесмен стрелял из огнемета даже в тесном помещении.

Reuters приводит подробности нескольких травм, полученных сотрудниками SpaceX, среди которых случай Франсиско Кабады. В январе 2022 года во время испытания под давлением ракетного двигателя Raptor V2, деталь отлетела в его сторону и сломала череп, мужчина впал в кому. По словам источников агентства, руководство площадки в Хоторне не раз предупреждали об опасностях, связанных с ускоренными испытаниями и недостаточной подготовкой, а вышедшая из строя деталь, ударившая рабочего, имела дефект, о котором знали до происшествия, но не устранили.

Супруга рабочего рассказала Reuters, что SpaceX проигнорировала попытки семьи выяснить обстоятельства травмы.

Более дюжины бывших и нынешних сотрудников компании связали такое отношение с презрением миллиардера к бюрократии и его веры в особой миссии SpaceX по созданию убежища для человечества на других планетах.