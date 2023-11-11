 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Reuters сообщил о переломах и ампутациях в SpaceX из-за политики Маска

Reuters: сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за стремлений Маска по Марсу
SpaceX не следит должным образом за безопасностью, пишет Reuters: сотрудников просили снять желтые жилеты безопасности, а Маск опасно играл с огнеметом. Агентство узнало об ампутациях, переломах и вывихах у сотрудников компании
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Сотрудники космической компании SpaceX за последние девять лет получили более 600 производственных травм из-за стремления ее руководителя Илона Маска как можно быстрее совершить полет на Марс. Об этом пишет Reuters по результатам собственного расследования, во время которого, в том числе, побеседовала с 30 бывшими и нынешними сотрудниками SpaceX.

Многие из травм были серьезными или приводили к инвалидностям. В частности, более ста рабочих получили порезы или рваные раны, в 29 случаях речь шла о переломах костей и вывихах, в девяти о травмах головы — в том числе переломе черепа. Еще восемь несчастных случаев привели к ампутациям, у семи сотрудников пострадали глаза, пять человек получили ожоги.

По словам бывших и нынешних сотрудников SpaceX, травмы являются следствием хаоса в компании, из-за чего переутомленный и недостаточно обученный персонал вынужден пренебрегать основными требованиями безопасности, стремясь не нарушить сжатые сроки, установленные Маском. При этом, рассказали агентству более десяти экс-сотрудников, включая одного топ-менеджера, SpaceX придерживается позиции, что рабочие сами ответственны за свою безопасность.

Как пишет Reuters, Маск и сам пренебрежительно относился к безопасности, когда посещал площадки SpaceX. По словам четверых сотрудников, он «иногда играл с новым огнеметом», а рабочих отговаривали от ношения защитной желтой одежды, поскольку миллиардер не любит яркие цвета. Аналогичное требование было выдвинуто к промышленному оборудованию, окрашенному по технике безопасности в желтый цвет — Маск приказал перекрасить их в синий или черный цвет, рассказали три бывших менеджера компании. Кроме того, рабочие часто подходили слишком близко к объектам по испытанию двигателей и производству ракет, так как компания не оцепляла опасные части территории.

Один из инженеров рассказал, что Маск вместе с заместителями находили забавным размахивать огнеметом и стрелять и него в сторону других людей, «как будто они учились в средней школе». По его словам, бизнесмен стрелял из огнемета даже в тесном помещении.

Читайте на РБК Pro
Возьмите щенка: как продать товар тому, кто зашел «только посмотреть»
Красный океан и офисная война: какие еще HR-тренды ждать в 2024 году
С зарплатой ₽300 тыс. называйте любую сумму: как правильно себя оценить
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели

Reuters приводит подробности нескольких травм, полученных сотрудниками SpaceX, среди которых случай Франсиско Кабады. В январе 2022 года во время испытания под давлением ракетного двигателя Raptor V2, деталь отлетела в его сторону и сломала череп, мужчина впал в кому. По словам источников агентства, руководство площадки в Хоторне не раз предупреждали об опасностях, связанных с ускоренными испытаниями и недостаточной подготовкой, а вышедшая из строя деталь, ударившая рабочего, имела дефект, о котором знали до происшествия, но не устранили.

Супруга рабочего рассказала Reuters, что SpaceX проигнорировала попытки семьи выяснить обстоятельства травмы.

Более дюжины бывших и нынешних сотрудников компании связали такое отношение с презрением миллиардера к бюрократии и его веры в особой миссии SpaceX по созданию убежища для человечества на других планетах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск Марс SpaceX травмы
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск оценил риски, что искусственный интеллект убьет человечество
Технологии и медиа
SpaceX заключила первый контракт с Космическими силами США
Технологии и медиа
Илон Маск опубликовал карту, когда мир был «един как никогда»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 09:03
5 сериалов на выходные. «Слово пацана», «Проклятие» и другие Life, 09:00
Reuters сообщил о переломах и ампутациях в SpaceX из-за политики Маска Бизнес, 08:50
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 08:43
У побережья Северной Калифорнии произошло тройное землетрясение Общество, 08:39
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Всех пострадавших в аварии с Ан-2 на Чукотке вывезли с места происшествия Общество, 08:04
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Байден запланировал «жесткий разговор» с Си Цзиньпинем Политика, 07:58
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
После падения беспилотника в Смоленской области никто не пострадал Политика, 07:29
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
В Якутии госпитализировали двух рабочих после нападения медведя Общество, 07:20
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Небензя заявил, что Россия в шоке от ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам Политика, 06:49