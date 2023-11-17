Президент Сирии амнистировал неизлечимо больных и пожилых заключенных

В Сирии амнистировали людей, которым исполнилось 70 лет, и неизлечимо больных, такое решение принял президент Башар Асад. Указ опубликовало государственное агентство SANA.

Согласно документу, амнистию получили за преступления, совершенные до 16 ноября 2023 года. Заключенные, приговоренные к смертной казни, вместо этого будут отбывать пожизненный срок, а тем, кого ранее приговорили к пожизненному заключению, срок сократили до 20 лет.

Асад освободил от уголовного наказания дезертиров. По условиям амнистии, беглецы должны в течение трех месяцев добровольно сдаться властям с повинной. Тем из дезертиров, кто успел покинуть территорию страны, на возвращение дали полгода. В том числе амнистия действует для тех, кто не совершал тяжких преступлений и не занимался контрабандой оружия.

С 2011 года в Сирии идет гражданская война, в которой на стороне оппозиции участвуют несколько антиправительственных террористических организаций. В их числе — «Исламский фронт», которую создали для противостоянию правительству Асада. Цель группировки — установить контроль над Сирией с последующим созданием исламского государства.

В июле 2016 года президент Сирии подписал указ об амнистии для сторонников незаконных формирований, которые добровольно сдались и отпустили заложников. В феврале 2017 года он продлил действие указа.

30 апреля 2022 года Асад объявил амнистию для террористов. От наказания освободили осужденных за террористическую деятельность, за исключением действий, которые повлекли за собой смерть людей.