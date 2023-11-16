Очевидцы рассказали об обрушении части дома в Астрахани

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Опрошенные РБК очевидцы рассказали об обстоятельствах частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, его последствиях и ситуации на месте.

«Стоял на балконе в доме напротив на пятом этаже. Обрушение видел. Вначале пошел какой-то треск непонятный. И буквально в доли секунды произошло обрушение с пятого по первый этаж между третьим и четвертым подъездами», — сообщил РБК житель Астрахани Николай. По его словам, в момент обрушения в доме были люди, сейчас на месте работают спасатели, сотрудники МЧС, полиция и медики. «Всех жильцов мгновенно эвакуировали, разместили в школе № 32. Неподалеку от данного места», — добавил Николай.

Жительница Астрахани рассказала, что находилась напротив того дома, где произошло обрушение, с той стороны, которая осталась целой, — на ул. Степана Здоровцева, 6а.

«Я приехала, когда уже было все обрушено и была паника. Это было 19:01 (18:01 мск). Как говорили очевидцы, из дома стали выбегать люди перед тем, как он рухнул, а затем часть дома обвалилась», — сказала она. Женщина отметила, что сразу был развернут штаб, приехали медики и следователи, на месте работает кран, который поднимает обломки.

Жилец третьего подъезда дома Алексей Федорычев рассказал ТАСС о трещине, которую заметили в стене здания до обрушения. По словам мужчины, последние две недели в доме текла канализация, жильцы чувствовали неприятные запахи в подъезде, возле дома собиралась вода. «У меня плитка со вчерашнего дня с потолка начала отклеиваться, а сегодня еще хуже стало <…>, я это заметил», — сказал Алексей Федорычев.

Обрушение части дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки. Очевидцы перед обрушением сообщали МЧС о трещине в стене дома. Здание было построено в 1962 году, капитальный ремонт в нем последний раз делали в 2018–2019 годах. В результате обрушения погибла женщина, несколько человек пропали без вести.