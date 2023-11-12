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Общество ,  
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Девять человек пострадали при пожаре в деревянном доме в Томске

МЧС: число пострадавших при пожаре в доме в Томске выросло до девяти
Фото: МЧС России по Томской области
Фото: МЧС России по Томской области

Девять человек пострадали в результате пожара в деревянном доме в Томске, сообщили «РИА Томск» в региональном управлении МЧС. Ранее было известно о шести пострадавших.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме № 6/2 в переулке Ванцетти Ленинского района Томска около 3:30 12 ноября (23:30 11 ноября мск). Огонь охватил площадь в 165 кв. м, обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже и тамбур. К 6:05 пожар полностью потушили.

В общей сложности в доме проживает 21 человек, отметили в ведомстве. Двоих из них эвакуировали из горящего здания по пожарной лестнице. Пострадавшие получили разные травмы и ущерб здоровью. Юноша 2006 года рождения и девушка 2008 года рождения отравились угарным газом. Еще одна женщина получила перелом позвонка, другой мужчина — ушиб мягких тканей на пятках.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Томской области.

В ночь на 12 ноября произошел пожар в двухэтажном гараже в подмосковном Подольске. Огонь охватил площадь в 65 кв. м. В результате погибли женщина и ее двухлетняя дочь, еще три человека покинули здание самостоятельно.

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум людям (ч. 3 ст. 109 УК). Она предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

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Теги
Томск Пожар пострадавшие угарный газ
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